Тюмень, 18 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 65 выздоровевших и 24 госпитализированных с COVID-19. Об этом 18 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 18 мая коронавирус выявили у 15 тюменцев. Это на 19 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 мая коронавирус выявили у 191 430 человек, выздоровели 186 335 пациентов, скончались 4317 (на одного человека больше, чем днём ранее).