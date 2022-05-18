Брюссель, 18 мая 2022, 16:22 — REGNUM Хотя ЕС и не хочет Третьей мировой войны, но у него есть недостатки в обороне, требующие устранения, объявил 18 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Заявив, что Брюссель не стремится «к гонке вооружений», не хочет провоцировать Третью мировую, глава европейской дипломатии сказал:
По словам главы внешнеполитической службы ЕС, европейские страны планируют в ближайшие годы направить €200 млрд в качестве дополнительных затрат на вооружение. Такими данными располагает Европейская комиссия.
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