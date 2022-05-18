Брюссель, , 16:22 — REGNUM Хотя ЕС и не хочет Третьей мировой войны, но у него есть недостатки в обороне, требующие устранения, объявил 18 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Министерство иностранных дел Российской Федерации

Заявив, что Брюссель не стремится «к гонке вооружений», не хочет провоцировать Третью мировую, глава европейской дипломатии сказал:

«Но мы должны обеспечить совместные закупки вооружений, чтобы компенсировать недостатки европейской обороны и массированного разоружения стран ЕС в предыдущие годы».

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, европейские страны планируют в ближайшие годы направить €200 млрд в качестве дополнительных затрат на вооружение. Такими данными располагает Европейская комиссия.

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