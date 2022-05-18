Калуга, , 16:41 — REGNUM В Калужской области 252 населенных пункта, 16 детских оздоровительных лагерей, 59 садовых товариществ подвержены угрозе природных пожаров. Сохраняется угроза возникновения пожаров на сельхозземлях. Об этом 18 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по региону.

Причиной возгорания стал пал сухой травы 40.mchs.gov.ru

В 2022 году специалисты ведомства 424 раза выезжали на пал травы. Огонь в общей сложности распространился почти на 306 га. Нарушители пожарной безопасности оштрафованы на 500 тыс. рублей. В большинстве случаев были вынесены предупреждения, чтобы органы местного самоуправления направили деньги на устранение нарушений. С 23 мая начнутся проверки предписаний. В случае их невыполнения, материалы будут направлены в суд.

Во многом из-за благоприятной погоды с начала 2022 года в лесном фонде было зарегистрировано около 150 термоточек. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Профилактические мероприятия в лесах выполняются в полном объёме. Возникновение пожаров на территории лесного фонда не допущено.

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