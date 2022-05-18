Бишкек, 18 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В начале 2022 года на территории Киргизии имелось 133 месторождения с общими запасами в 734 тонны золота, из которых 723 тонны коренного и 6,7 тонны рассыпчатого. Об этом заявила замминистра природных ресурсов Айша Карпаева на заседании республиканского парламента сегодня, 18 мая.

Kalia Moldogazieva / The EITI Золотоносный рудник Кумтор

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По словам высокопоставленной чиновницы, также в стране есть 25 месторождений с 852 тоннами серебра и 14 месторождений с 805 тоннами меди.

«В текущем году планируем провести 463 аукциона по лицензиям на разработку недр, из которых на рудники с металлами — 139, на нерудные — 180, на угольные — 139 и на нефтегазовые — пять», — сообщила она.

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