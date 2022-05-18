18 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:23 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили извинения представителя правительства за «непристойное» стихотворение.

Дэвид Райкерт III. Интерьер со сценой соблазнения служанки

Согласно южнокорейским СМИ, 17 мая секретарь президента Южной Кореи по административным вопросам Юн Чжэ Сун принес извинения за то, что использовал непристойные выражения в своих стихах.

Известно, что секретарь президента оказался в затруднительном положении после того, как стало известно о том, что в стихах, которые он написал около 20 лет назад, содержались строки, которые описывали сексуальное домогательство в метро. Также было установлено, что Юн был наказан за оскорбительные высказывания сексуального характера, которые он делал будучи следователем в прокуратуре.

«Если люди были оскорблены, то, конечно же, я должен принести свои извинения, — сказал Юн Чжэ Сун во время заседания парламентского комитета. — Я знаю, что нахожусь в центре споров, и я чувствую беспокойство людей».

Что касается сообщений о прошлых дисциплинарных взысканиях, Юн сказал, что некоторая информация, представленная в СМИ, была неверной.

Напомним, что днём ранее глава правящей партии «Сила народа» Ли Чжун Сок призвал секретаря президента по административным вопросам принести публичные извинения за то, что он использовал непристойные выражения в своих стихах.

Ли Чжун Сок People Power Party

«Я не виноват, но если мне прикажут, я извинюсь… это так выглядит?» — недоумевает najo***.

«Судя по тому, кого набрали в аппарат правительства, я уже ничему не удивлюсь», — пишет 76re***.

«Только не говорите, что ему все сойдет с рук», — спрашивает jhtj***.

«В отставку! Срочно!» — требует khy3***.

«Как и ожидалось, с приходом нового президента воцарился хаос в администрации», — отмечает sonh***.

«Очень трудно получить прощение, если человек не умеет извиняться, не хочет извиняться или извиняется не искренне. Хотя даже при искренних извинениях простить человека не так-то просто», — пишет namj***.

«Все мужики одинаковые», — утверждает khyu***.

«Между тем он извинился лучше, чем Тхак Хён Мин, работавший секретарем при администрации Мун Чжэ Ина», — предполагает k466***.

«Но это было двадцать лет тому назад…» — недоумевает nasu***.

«Извинения и отставка — вот ответ», — считает isod***.

«Вы представляете, что будет, если этот человек появится в женском вагоне метро?» — ужасается maum***.

«Я слышал, что с этим «скандальным» стихотворением он дебютировал как поэт», — пишет ham9***.

«Пусть уйдет по собственному желанию», — требует hgfl***.

«Как Юн мог назначить такого человека своим секретарем?» — недоумевает kcac***.