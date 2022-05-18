Москва, , 16:18 — REGNUM Россия должна сохранять открытость для перспективных проектов с участием иностранного капитала. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сегодня рассмотрим ещё один набор предложений — в него вошли инициативы по поддержке целого ряда отраслей, включая расширение программы по системообразующим предприятиям и по замещению импорта», — заявил Мишустин.

«Правительство уделяет этому направлению особое внимание. Внешнее давление продолжает влиять на действия некоторых зарубежных брендов, поэтому важно, сохраняя открытость для перспективных проектов с участием иностранного капитала, одновременно поощрять расширение собственного производства и формирование отечественных сервисов, которые необходимы нашим предприятиям и нашим гражданам», — указал он.

В частности, по его словам, в перечень вошли шаги по стимулированию инвестиционной активности и дальнейшему снижению регуляторных ограничений.