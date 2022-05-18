18 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в обмен на выполнение определенных требований.

Анна Царькова, , 19:24 — REGNUM Турция одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в обмен на включение Анкары в программу производства новейших американских истребителей F-35. Об этом 17 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти Турции также требуют, чтобы Швеция и Финляндия признали позицию турецкой стороны в отношении курдских ополченцев. Так, Анкара настаивает на том, чтобы Хельсинки и Стокгольм официально осудили Рабочую партию Курдистана (РПК) и отделения данной политической силы.

В числе требований турецкой стороны также снятие ограничений на экспорт оружия, которые были введены Швецией, Финляндией, а также другими странами Европейского союза в отношении Турции после военной операции Анкары в Сирии в 2019 году.

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Сообщение Bloomberg обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что не сомневались, что турецкое руководство будет «торговаться».

«Да начнётся торг!!! Сейчас это НАТО узнает, что такое турецкий базар на турецких условиях», — иронизирует Алексей Ш.

Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития akparti.org.tr

«Ну, посмотрим. Кто кого прогнёт», — добавила одна из участниц обсуждения.

«Ну и турки… прости Господи!!! Из любой ситуации извлекут выгоду, переобуваясь на ходу», — отметила Вера П.

«Аппетит у Эрдогана хороший», — с сарказмом отреагировала Magnolia.

«Мне кажется, если Турция даст им доступ в НАТО, то русских туристов там никогда больше не будет, как и всего турецкого в России», — задумался Андрей.

«Отличный такой блок НАТО, и страны в нем такие бескорыстные», — смеется Игорь Владимирович.

«Потому в ЕС не берут. Каждое решение и закон на себя тянуть будут», — считает Vlasta.

«Восточный базар никто не отменял…» — смеется Виталий.

«Торговаться сейчас будут. Причем вопрос вступления — дело решенное, а вот профит (выгоду — М. Р.) поиметь на пустом месте… Молодец, Эрдоган!» — прокомментировал новость Ramon P.

«А что, он забыл про вступление в ЕС?» — недоумевает Василий К., указывая на то, что Турция уже давно является кандидатом на вступление в ЕС, но страну не принимают в Европейский союз.

«У Турции больше независимости и самостоятельности, чем у всего ЕС, — не стесняются свои интересы отстаивать. И хотелки такие заявили, какие им никто не удовлетворит», — считает Ольга.

«Понятно и так было. Теперь, чтобы дитя не капризничало, дадут конфетку, через год отберут», — написал Slava.

Реджеп Эрдоган на саммтие НАТО 2022 tccb.gov.tr

«Ничего личного, везде сплошной бизнес…» — с сарказмом добавил «TBB».

«Это было понятно, что он будет торговаться. Я даже почти на 99% уверен, что они пойдут на его условия. Но когда их примут в НАТО и понаставят там баз, придумают новые санкции против Турции», — отреагировал Sergey S.

«Эх загнул султан! Нашим бы поучиться! Когда кто-то попадает в зависимость от тебя, нужно без всяких угрызений совести использовать это в своих интересах! В политике нет морали! Точнее — когда-то была, но наши «друзья» уже много десятилетий нам доказывают обратное!» — комментирует новость Павел.

«Турки есть турки. Торг дороже денег», — пишет один из участников обсуждения.

«К Эрдогану можно по-разному относиться. Но то, что он хитрющий политик и патриот своей страны, — нет сомнений. Делал, конечно, много ошибок, но выводы явно сделал. С таким подходом из всего деньги сделает. Сосет из всех — из Европы, из США, из России. И гнёт свою линию», — считает Yulia G.

«Губа не дура», — смеется Alexdeuch.

«Турция не на пяти, а на 25 стульях сидит», — иронизирует Наталья N.

«Американцы могут ударить ему под дых. Согласится сразу. И он будет до смерти мучиться от того, что не попросил больше», — шутит Sergey Z.

«С этими ухо востро надо держать всегда. Продадут при удобном случае», — с сарказмом подытожила Елена Х.