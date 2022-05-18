Ханты-Мансийск, , 16:17 — REGNUM В Югре за сутки на 18 мая госпитализировали 18 больных с COVID-19, 52 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Yanao.ru ©

За минувшие сутки в Югре выявлено 35 новых случая заражения коронавирусом. Это на 12 человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стала Нижневартовск — 8.

С начала пандемии в Югре к 18 мая насчитывается 210 264 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 222 пациентов, 2542 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре выявили 23 новых случая заболевания COVID-19