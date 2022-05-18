Нижний Новгород, , 16:17 — REGNUM В Сормовском районе Нижнего Новгорода скоро начнёт работать предприятие по производству зарядных станций для электромобилей. Об этом заявил мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев сегодня, 17 мая.

Автомобильная зарядная станция компании Ionity Ionity.eu

«А нижегородские транспортные компании готовы развивать и поддерживать дорогостоящую инфраструктуру для электрокаров», — добавил глава муниципалитета.

В свою очередь директора компании «Зарядная станция» Михаил Пахомов сообщил, что уже подготовлена производственная площадка, на которой с июня 2022 года стартует производство станций переменного тока, предназначенных для медленной зарядки электротранспорта.

«Станции постоянного тока для быстрой зарядки начнём производить с июля текущего года после необходимого тестирования и процедур сертификации. Планируем в этом году произвести более 200 станций постоянного тока и более 500 — переменного», — подчеркнул он.