Ниамей, 18 мая, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Президент Нигера Мохамед Базум призывает французских и европейских лидеров «идти на больший риск и не бояться потерь», чтобы обеспечить успех своих военных операций в регионе Сахель, сообщает Le Figaro.

usaraf.army.mil Солдаты армии Нигера

Мохамед Базум заявил о «смерти» региональной организации G5 Сахель (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад) после ухода Мали.

По словам президента, ситуация вокруг Украины показывает, «что у Запада много денег, значительную часть которых они могут вложить в борьбу с терроризмом».

«Запад одержим идеей о том, что для достижения успеха нужны нулевые потери. Они должны пойти на дополнительные жертвы, больше рисковать и не бояться потерь», — настаивает президент Нигера.

С 2013 года французская армия потеряла в Сахеле более 50 солдат.