Москва, , 16:14 — REGNUM Правительство поддержит привлекательность особых экономических зон для инвестиций. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предполагается скорректировать условия привлечения инвестиций крупных компаний в особые экономические зоны, в том числе для строительства туристических объектов», — заявил Мишустин.

«Планируем максимально упростить участникам концессий получения статуса резидента ОЭС и аренду там земли. Установим порядок расчёта арендной платы: правительство будет гарантировать выделение конкретных участков ещё до подписания итоговых документов, чтобы концессионеры уже на этапе подготовки проекта знали их реальную стоимость», — указал он.