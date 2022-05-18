Финикс , США, 18 мая, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл рано утром 18 мая возле одной из фабрик в американском городе Финиксе, штат Аризона, сообщает Fox News.

Dave Hogg Пожар

На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, видно, как огромное пламя поднимается в небо, а воздух наполняется густым черным дымом. При этом пользователи социальных сетей также сообщили о взрывах. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

Отметим, что за несколько часов до инцидента в Финиксе также произошел пожар в церкви Grace Pointe, в результате чего были эвакуированы 12 человек. При этом один человек был доставлен в больницу из-за отравления дымом.

В данный момент ведется расследование и полиция пытается установить, что стало причиной столь мощных возгораний.

Напомним, что в апреле более двух тысяч гектаров территории в центральной части американского штата Аризона оказалось охвачено лесными пожарами. Огонь вынудил более двух тысяч жителей покинуть свои дома.