Шри-Джаяварденепура-Котте, 18 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Число людей, задержанных за участие в протестах на Шри-Ланке, достигло 883: 412 из них арестованы, 364 освобождены под залог, пишет 18 мая Daily Mirror.

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По данным полиции, эта статистика касается протестов 9 мая в городах Галле-Фас и Калпития. Всего в ходе беспорядков погибли девять и ранены более 240 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Шри-Ланки называют состояние экономики страны, из-за которого происходят протесты, тяжёлым кризисом.