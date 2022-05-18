Москва, 18 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Правительство продолжает реализовывать меры по поддержке ипотеки. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Несмотря на внешнее давление на Россию и непростую экономическую ситуацию, мы сохраняем все возможности, чтобы люди и дальше улучшали свои жилищные условия», — заявил Мишустин.

Сегодня люди могут оформить льготную ипотеку на покупку квартиру в новостройке, земельного участка или строительство собственного дома, указал он.

«По поручению президента принято решение снизить до 9% ставку по такому займу с лимитом до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей для всех остальных российских субъектов», — подчеркнул премьер-министр.

Также правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки — соответственно, до 30 и до 15 млн рублей, уточнил Мишустин.