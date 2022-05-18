Рига, 18 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В среду, 18 мая, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подписал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса. Об этом сообщило местное издание bb. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Накануне в отставку была отправлена министр внутренних дел страны Мария Голубева.

Если в случае с отставкой Голубевой премьер-министр объяснил свое решение, то увольнение Витенбергса он прокомментировал общими фразами о том, что «твердо держит рычаги управления и будет двигать работу правительства вперед, чтобы вместе с партнерами реализовать важные для страны дела», отметило издание.

По сообщению bb. lv, в своем обращении премьер Латвии сообщил, что перед Латвией стоят большие вызовы в решении вопроса украинских беженцев и «убежденииь международных партнеров, что необходимо продолжать укреплять безопасность Латвии и Прибалтики в рамках НАТО».

«Нам нужно продолжать самим поддерживать Украину до ее полной победы над Россией и нужно убеждать западных союзников в необходимости и дальше оказывать поддержку Украине» — заявил глава правительства.

Как подчеркнуло издание, премьер Латвии при этом не упомянул куда более важные для латвийцев вопросы, связанные с рекордно высокой инфляцией и предстоящим отопительным сезоном.