Ярославль, 18 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля по градостроительству Ринат Бадаев признан виновным в получении взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Ярославский областной суд Ринат Бадаев

Обвинительный вердикт вынес Красноперекопский районный суд. Бывший чиновник мэрии обвинялся в двух эпизодах получения взяток в ноябре–декабре 2019 года.

«В суде установлено, что чиновник предложил руководителю подрядной организации оказать содействие в заключении муниципальных контрактов о ремонте межквартальных проездов в г. Ярославле на сумму свыше 12 млн рублей и своевременной оплате по ним за плату в размере 10% от цены контрактов. В ноябре–декабре 2019 года он получил от руководителя подрядной организации денежные средства в сумме 390 тыс. рублей. В январе 2020 года при передаче очередной части взятки преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По второму эпизоду следствие считало, что Бадаев претендовал на взятку в 6 миллионов, а получил 1,8 миллиона рублей за содействие в заключении договора на проектирование строительства пристройки к школе. Как ранее сообщало ИА REGNUM прокуратура требовала для бывшего зама мэра наказания на срок 11 лет. В итоге по решению суда он получил на год меньше.

«Ринат Бадаев признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 22 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок 11 лет», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил.