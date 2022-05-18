Ульяновск, , 16:09 — REGNUM В Ульяновской области продолжают умирать от ковида, при этом последние сутки растёт число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Соответствующую статистику публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным на 18 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 202 456 случаев заражения коронавирусом, в том числе 16 и 17 мая лабораторно выявлено соответственно 40 и 41 носитель инфекции.

Суточное число госпитализированных в ковид-больницы растёт: 15 мая направлены на лечение в стационары 11 пациентов, 16 мая попали в госпитали 17 больных, 17 мая — 28 человек.

Число вылечившихся от ковида в Ульяновской области достигло 196 806 человек, доля выздоровевших в целом составила 97,21%. Что касается оперативной статистики, то 17 мая выписаны 63 пациента.

В регионе продолжают умирать от COVID-19. Всего скончались 4673 пациента с коронавирусом, из них 17 мая умер один больной.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2021 года диспансеризацию прошли более 88 тыс. человек, в том числе после выздоровления от ковида. По итогам исследований на второй этап диспансеризации направили 15 509 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Диспансеризацию в Ульяновской области прошли 88 тыс. жителей