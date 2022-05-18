Село Алексеевка, Курская область, 18 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Курской области под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района, сообщил 18 мая губернатор Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал», — рассказал глава региона.

Ущерба и пострадавших нет.