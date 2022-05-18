Курск, 18 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18 мая выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 814 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 114 тыс. 100 пациентов, в том числе 170 — за последние сутки.

Всего скончались 2475 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.