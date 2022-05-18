Челябинск, , 16:05 — REGNUM Житель посёлка Хийденсельга (Питкярантский район, Карелия), находившийся в федеральном розыске, задержан в Челябинске, сообщили 18 мая в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

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Задержали мужчину накануне, 17 мая, в одном из продуктовых гипермаркетов «Лента»: сотрудник службы безопасности магазина сообщил группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии, что молодой человек совершил тайное хищение плитки шоколада «Воздушный».

Похитителя задержали: им оказался ранее судимый 22-летний житель Карелии, с февраля 2022 года находящийся в федеральном розыске как подозреваемый в совершении кражи и скрывающийся от органов следствия.

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