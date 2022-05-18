Москва, 18 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, по состоянию на 15:240 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,54%, до $113,65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

Bashneft.ru Добыча нефти

«Обстановка на нефтяных торгах остается неопределенной. Несмотря на отсутствие решения европейских стран об отказе от российской нефти и планах США ускоренно повышать учетную ставку, трейдеры не спешат отказываться от идеи вывести котировки в зону выше $115 за баррель, ставших верхней границей среднесрочного коридора.

Поддержку бычьим настроениям оказали неожиданные данные о сокращении запасов нефти в США от Американского института нефти, опубликованные во вторник.

Также в пользу покупок вновь говорит европейский спотовый рынок газа, где на фоне опасения сокращения поставок через Украину котировки снова пошли вверх.

Если сегодняшняя статистика от минэнерго США подтвердит сокращение запасов, рынок может снова протестировать рубеж $115 за баррель», — полагает эксперт.

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