Белгород, 18 мая 2022, 16:08 — REGNUM Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники правоохранительных органов в Алексеевском районе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 18 мая официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.
Оперативники задержали с поличным жителя России 1972 года рождения. В его автомобиле изъято семь килограммов синтетического наркотика — мужчина собирался обустроить тайник для бесконтактного сбыта запрещённого вещества.
Решением Алексеевского районного суда злоумышленник отправлен на девять лет в исправительную колонию строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.