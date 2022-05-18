Белгород, 18 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники правоохранительных органов в Алексеевском районе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 18 мая официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оперативники задержали с поличным жителя России 1972 года рождения. В его автомобиле изъято семь килограммов синтетического наркотика — мужчина собирался обустроить тайник для бесконтактного сбыта запрещённого вещества.

Решением Алексеевского районного суда злоумышленник отправлен на девять лет в исправительную колонию строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.