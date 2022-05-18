Таллин, , 16:03 — REGNUM

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

С 27 февраля Эстония приняла в общей сложности 39 204 украинских беженцев. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания.

По данным Департамента полиции и погранохраны, во вторник, 17 мая, в Эстонию прибыли 397 украинских беженцев, в том числе 86 детей.

При этом отмечается, что для большей части прибывающих беженцев Эстония является транзитной страной. Так, из прибывших накануне беженцев 225 человек назвали Эстонию транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну Европы.

Заявлений о предоставлении временной защиты именно на территории Эстонии от беженцев с Украины зарегистрировано за все это время 25 143, то есть 64% от общего числа.