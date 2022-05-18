Волгореченск , 18 мая 2022, 16:50 — REGNUM В Костромской области будут судить пристава, простившего должникам 14 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Костромской области
Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Костромской области

По версии следствия с 2018 по 2019 год пристав из Волгореченска прекратила ряд исполнительных производств. В качестве причины она указала, что не смогла установить местонахождение должников. В действительности женщина не прилагала никаких усилий, чтобы найти их.

Действия обвиняемой привели к затягиванию взыскания 14 млн рублей в пользу организаций и физических лиц. В дальнейшем женщину уволили, в отношении её возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 4 лет.

Отметим, что в январе 2022 года должностное лицо осудили по этой же статье. Суд признал жительницу Волгореченска виновной в присвоении телевизора и ноутбука должника. Тогда её наказали запретом на замещение государственных и муниципальных должностей.

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