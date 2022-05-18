Волгореченск , , 16:50 — REGNUM В Костромской области будут судить пристава, простившего должникам 14 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Костромской области

По версии следствия с 2018 по 2019 год пристав из Волгореченска прекратила ряд исполнительных производств. В качестве причины она указала, что не смогла установить местонахождение должников. В действительности женщина не прилагала никаких усилий, чтобы найти их.

Действия обвиняемой привели к затягиванию взыскания 14 млн рублей в пользу организаций и физических лиц. В дальнейшем женщину уволили, в отношении её возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 4 лет.

Отметим, что в январе 2022 года должностное лицо осудили по этой же статье. Суд признал жительницу Волгореченска виновной в присвоении телевизора и ноутбука должника. Тогда её наказали запретом на замещение государственных и муниципальных должностей.

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