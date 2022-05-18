Самара, 18 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Новый корпус детской инфекционной больницы в Самаре намерены ввести в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Об этом 18 мая сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, которыйпобывал на стройплощадке этого социального объекта.

N-vartovsk.ru Строительство многопрофильной больницы

Новый пятиэтажный корпус детской инфекционной больницы возводится на улице Шверника в Самаре. В нем планируют разместить сто коек для пациентов, оборудовать реанимационное, дезинфекционное отделения, а также блок рентгенодиагностики.

В здании предусмотрены и боксы с автономной вентиляцией для изоляции пациентов с ветряной оспой, корью, краснухой и боксированные палаты для больных с инфекциями, не представляющими эпидемиологической опасности (скарлатина, ангина, бронхиты). Общая площадь здания составляет 9,6 тысяч кв. метров.

Отмечается, что строительные работы на этом объекте близятся к завершению. На первом этаже специалисты осуществляют отделочные работы, утепляют фасад, выполняют монтаж электросети внутри здания.

«Это долгожданный объект для областного центра. Инфекционную детскую больницу в Сызрани мы ввели в эксплуатацию в прошлом году. Для Самары такое лечебное учреждение также просто необходимо. Как и поручал губернатор Самарской области, этот объект мы введем в конце текущего года, то есть практически на год раньше срока. Строители готовы «штурмовать», выполнять работы досрочно. Мы решаем вопрос импортозамещения, отчасти заменяем иностранное медицинское оборудование на оборудование из дружественных стран и российское. Качество этого оборудование достойное, сегодня мы это уже увидели», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.