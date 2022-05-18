Ереван, 18 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана с утра 18 мая задержали 364 участников протестных акций, который требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Newsarmenia, ссылаясь на информацию от пресс-службы полиции республики.

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Группы протестующих перекрывают движение на улицах. Сегодня активисты также на некоторое время парализовали работу метро. Правоохранители задерживают участников акций, чтобы разблокировать движение.

Сообщается, что между протестующими и силовиками периодически вспыхивают стычки. Лидеры оппозиции призывают сторонников не прекращать акции.

Стоит отметить, что активные акции протеста в Ереване начались 1 мая. Они выбрали тактику блокирования движения на улицах.