Козельск, Калужская область, 18 мая, 2022, 16:38 — ИА Регнум. 35-летний житель Козельского района проведёт восемь месяцев в колонии-поселении за неуплату алиментов своим детям, сообщили 18 мая корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области «Портрет» злостного неплательщика алиментов

Установлено, что в результате неуплаты осужденным алиментов его несовершеннолетним детям причинен имущественный вред в размере около 900 тыс. рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и назначил ему наказание в лишения свободы.