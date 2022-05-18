Москва, , 16:00 — REGNUM Правительство приостановит ограничения на объём товарооборота торговых сетей. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас действует ограничение, когда на одну сеть не может приходиться более 25% товарооборота на определённой территории», — заявил Мишустин.

«В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, вести к временным трудностям на различных товарных рынках. Поэтому до начала следующего года ограничение будет приостановлено», — указал он.