Ограничения по объёму товарооборота для торговых сетей приостановят
Москва, 18 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Правительство приостановит ограничения на объём товарооборота торговых сетей. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
Дарья Антонова ИА REGNUM
Михаил Мишустин
«Сейчас действует ограничение, когда на одну сеть не может приходиться более 25% товарооборота на определённой территории», — заявил Мишустин.
«В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, вести к временным трудностям на различных товарных рынках. Поэтому до начала следующего года ограничение будет приостановлено», — указал он.