Казань, , 16:54 — REGNUM В Татарии бывшего директора управления эксплуатации водохранилища подозревают в совершении трех эпизодов получения взяток. Свою причастность к совершению противозаконных действий 57-летний мужчина не признал, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Взятка A-r-e-s

По версии следствия, по требованию подозреваемого с 2017 по 2019 годы главный бухгалтер управления передавал руководителю премии, начисленные инженерно-техническим работникам за общее покровительство и неприменение к ним мер дисциплинарной ответственности в случае выявления нарушений. Размер незаконно полученных выплат превысил 620 тыс. рублей.

Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии бывший главный специалист государственного казенного учреждения незаконно получил за подписание актов приемки выполненных работ по заключенным ранее госконтрактам на строительно-монтажные работы более 800 тыс. рублей.

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