Вильнюс, 18 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Литве одобрены поправки, запрещающие импортировать в Литву российский природный газ. Такое решение сегодня, 18 мая, приняло правительство страны, сообщает литовское минэнерго.

Government.ru Транспортировка газа

«Изменениями устанавливается требование, что газопередающей системой страны и терминалом сжиженного природного газа (СПГ) смогут пользоваться только поставщики из стран, не представляющих угрозу национальной безопасности. Эти правила не применяются к поставщикам, транспортирующих газ из Белоруссии транзитом в Калининградскую область России», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь этот документ должен утвердить сейм (парламент). Как пояснил министр энергетики Дайнюс Крейвис, в случае принятия предлагаемых поправок будет обеспечена национальная и энергетическая безопасность Литвы, а также надёжное и бесперебойное снабжение литовских потребителей природным газом. Кроме того, по его словам, это даст возможность принимать на терминале СПГ максимальное количество крупных партий сжиженного природного газа, что «поможет в полной мере использовать возможности терминала для надежных и безопасных поставок природного газа».

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Как сообщало иа, в начале апреле министерство энергетики Литвы заявило, что Литва больше не импортирует природный газ из России. Согласно данным оператора литовских газовых сетей Amber Grid, по состоянию дел на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю.

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