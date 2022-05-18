Ирвайн, США, 18 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Blizzard проведёт следующее мероприятие, посвящённое игре Overwatch 2, в июне 2022 года. Об этом 18 мая сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

Компания заявила, что её вдохновляют «интерес и энтузиазм», которые геймеры проявили к проекту второй части Overwatch. Разработчики также объявили, что следующая публичная презентация игры состоится 16 июня 2022 года.

«Может быть страшно выставлять что-то, что так много значит для вас, на всеобщее обозрение. Особенно, когда вы знаете, что это еще не закончено, и просите людей дать реальную и обоснованную критику в отношении того, что вы сделали», — сказал директор проекта игры Аарон Келлер.

Отметим, несмотря на то, что Blizzard говорит об интересе геймеров к Overwatch 2, многие их них высказывают претензии к этому проекту. Ранее некоторые участники бета-тестирования отметили, что Overwatch 2 представляет собой не сиквел, а, скорее, развитие оригинальной Overwatch. Это не понравилось многим игрокам, которые ожидают, что Blizzard выпустит полноценную новую игру.