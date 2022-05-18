Москва, 18 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Указ о награждении орденом Дружбы президента Туркмении Сердара Бердымухамедова подписал президент России Владимир Путин. Документ 18 мая обнародовала пресс-служба Кремля.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

«За большой вклад в укрепление стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом Дружбы Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова — президента Туркменистана», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая туркменский президент Сердар Бердымухамедов заявил, что народы России, Туркмении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана связывают братские отношения, которые длятся веками.