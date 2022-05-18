Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 18 мая, по состоянию на 15:30 мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,6%, до 63,22 рубля. Евро теряет 0,92%, торгуясь по 66,44 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Волатильность на валютных торгах с рублем сокращается. Количество разнородных факторов, влияющих на курс российской валюты, растет.

С одной стороны, сырьевые цены остаются на высоких уровнях, а показатели профицита торговли и бюджета растут, тем временем от ЦБ РФ ждут все более жестких мер против укрепления российской валюты.

Одновременно ужесточение монетарной политики всё более активно анонсирует ФРС США, а против России готовят всё новые санкции, вплоть до принуждения к дефолту за счет запрета выплат по облигациям из замороженных активов.

Но сейчас главным фактором остается приближение налогового периода, вынуждающего экспортеров продавать валюту.

Поэтому рубль может продолжить укрепление, как минимум, до очередного решения ЦБ по ставке.

Судя потому, что прогнозы инфляции регулятор снижает, весьма вероятно, что он станет снижать ставку ускоренными темпами», — считает эксперт.

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