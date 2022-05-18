Чебоксары, 18 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Чувашии возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и увеличилось число жертв пандемии. Эти сведения приводит федеральный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

По информации на 18 мая, в Чувашии лабораторно подтверждён 79 391 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 16 и 17 мая выявлено соответственно 43 и 49 носителей SARS-CoV-2, 14 и 15 мая было подтверждено 42 и 44 случая инфицирования.

Суточное число госпитализированных в ковидные стационары растёт: 15 мая попали в больницы 19 человек, 16 мая — 38 больных, 17 мая — 47 пациентов с коронавирусом.

Количество вылечившихся от COVID-19 достигло 73 573 человек, из них 17 мая выписаны 50 пациентов. Доля выздоровевших составляет 92,67%.

Жертв пандемии стало больше: всего умерли 4633 ковид-пациентов, в том числе 17 мая скончался один человек. Уровень смертности составил 5,84%.