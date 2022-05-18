Подпорожье, Ленинградская область, 18 мая 2022, 16:06 — REGNUM В Ленинградской области простятся с уроженцем Подпорожского района, разведчиком-снайпером разведывательной роты разведывательного батальона, гвардии рядовым Ильей Филатовым, который погиб, защищая Донбасс. Об этом сообщил 18 мая губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, уроженец поселка Важины Подпорожского района Илья Сергеевич Филатов был храбрым, мужественным человеком. Его уважали и ценили земляки, искренне любили друзья и родные.
«Он отдал жизнь за мир без нацизма и национализма, защищая жителей Донбасса, защищая Россию, — отметил Дрозденко. — Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины».
Губернатор выразил слова соболезнования семье погибшего, а также одноклассникам по Важинской средней школе и товарищам по службе.
Как рассказали в пресс-службе администрации Подпорожского района, Илья Филатов родился 2 августа 1990 года в городе Подпорожье, а в 2000 году семья переехала в поселок Важины. В 2005 году молодой человек окончил Важинскую среднюю школу. В 2009 году закончил Подпорожский политехнический техникум по специальности «сварщик».
Прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках в Пскове. После службы женился, появился сын. С 2014 года по апрель 2022 года служил командиром отделения пожарной части в отряде государственной противопожарной службы Подпорожского района. Был неоднократно отмечен благодарностями администрации Подпорожского района, грамотами и дипломами со службы в пожарной части, благодарственным письмом председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина за добросовестный труд и профессионализм.
«Илья всегда был весёлым, добрым и отзывчивым парнем. Был готов прийти на помощь и никогда не унывал. Многие знают и помнят его как порядочного, честного, неравнодушного и чуткого человека, который не боялся ответственности. В августе Илье Филатову исполнилось бы 32 года», — рассказали в администрации района и выразили слова соболезнования.
Церемония прощания с Ильей Филатовым состоится в здании МБУК «Важинское клубное объединение» (Подпорожский р-н, п. Важины, д. Школьная, д. 2в) в четверг, 19 мая, с 10:30 до 12:00.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти простились с погибшими при исполнении специальных задач военнослужащими: рядовым Матвеем Вахитовым, прапорщиком Юрием Савенковым, капитаном Андреем Портусем, военнослужащими Павлом Позаненом и Дмитрием Федосеевым, гвардии старшими сержантами Сергеем Солоевым и Никитой Татаренко, младшим сержантом Романом Симаковым, рядовым Никитой Авровым, капитаном Александром Приходько, лейтенантом Батыром Илмурадовым, старшим сержантом Никитой Петровым, военнослужащими Алексеем Николевым, Вадимом Орловым, Родионом Червинским.
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