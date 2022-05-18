Подпорожье, Ленинградская область, 18 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Ленинградской области простятся с уроженцем Подпорожского района, разведчиком-снайпером разведывательной роты разведывательного батальона, гвардии рядовым Ильей Филатовым, который погиб, защищая Донбасс. Об этом сообщил 18 мая губернатор региона Александр Дрозденко.

vk.com/presspod Филатов Илья Сергеевич.

По его словам, уроженец поселка Важины Подпорожского района Илья Сергеевич Филатов был храбрым, мужественным человеком. Его уважали и ценили земляки, искренне любили друзья и родные.

«Он отдал жизнь за мир без нацизма и национализма, защищая жителей Донбасса, защищая Россию, — отметил Дрозденко. — Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины».

Губернатор выразил слова соболезнования семье погибшего, а также одноклассникам по Важинской средней школе и товарищам по службе.

Как рассказали в пресс-службе администрации Подпорожского района, Илья Филатов родился 2 августа 1990 года в городе Подпорожье, а в 2000 году семья переехала в поселок Важины. В 2005 году молодой человек окончил Важинскую среднюю школу. В 2009 году закончил Подпорожский политехнический техникум по специальности «сварщик».

Прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках в Пскове. После службы женился, появился сын. С 2014 года по апрель 2022 года служил командиром отделения пожарной части в отряде государственной противопожарной службы Подпорожского района. Был неоднократно отмечен благодарностями администрации Подпорожского района, грамотами и дипломами со службы в пожарной части, благодарственным письмом председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина за добросовестный труд и профессионализм.

«Илья всегда был весёлым, добрым и отзывчивым парнем. Был готов прийти на помощь и никогда не унывал. Многие знают и помнят его как порядочного, честного, неравнодушного и чуткого человека, который не боялся ответственности. В августе Илье Филатову исполнилось бы 32 года», — рассказали в администрации района и выразили слова соболезнования.

Церемония прощания с Ильей Филатовым состоится в здании МБУК «Важинское клубное объединение» (Подпорожский р-н, п. Важины, д. Школьная, д. 2в) в четверг, 19 мая, с 10:30 до 12:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти простились с погибшими при исполнении специальных задач военнослужащими: рядовым Матвеем Вахитовым, прапорщиком Юрием Савенковым, капитаном Андреем Портусем, военнослужащими Павлом Позаненом и Дмитрием Федосеевым, гвардии старшими сержантами Сергеем Солоевым и Никитой Татаренко, младшим сержантом Романом Симаковым, рядовым Никитой Авровым, капитаном Александром Приходько, лейтенантом Батыром Илмурадовым, старшим сержантом Никитой Петровым, военнослужащими Алексеем Николевым, Вадимом Орловым, Родионом Червинским.