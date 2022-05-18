Джакарта, , 15:57 — REGNUM В сеть попало видео, на котором туристка из Эстонии оскорбляет полицию острова Бали, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

Иностранка назвала полицию на Бали коррумпированной, потому что сотрудники правоохранительных органов всегда просят у туристов деньги.

Видео раскритиковали довольно много пользователей сети.

Начальник отдела по связям с общественностью полиции острова Бали пока не прокомментировал появившееся в сети видео.

Как сообщало ИА REGNUM, министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил, что президент все еще пытается вести переговоры с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском об инвестициях в Индонезию.

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