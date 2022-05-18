Джакарта, 18 мая 2022, 15:57 — REGNUM В сеть попало видео, на котором туристка из Эстонии оскорбляет полицию острова Бали, сообщает CNN Indonesia.
Иностранка назвала полицию на Бали коррумпированной, потому что сотрудники правоохранительных органов всегда просят у туристов деньги.
Видео раскритиковали довольно много пользователей сети.
Начальник отдела по связям с общественностью полиции острова Бали пока не прокомментировал появившееся в сети видео.
Как сообщало ИА REGNUM, министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил, что президент все еще пытается вести переговоры с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском об инвестициях в Индонезию.
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