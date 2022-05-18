Джакарта, 18 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В сеть попало видео, на котором туристка из Эстонии оскорбляет полицию острова Бали, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Иностранка назвала полицию на Бали коррумпированной, потому что сотрудники правоохранительных органов всегда просят у туристов деньги.

Видео раскритиковали довольно много пользователей сети.

Начальник отдела по связям с общественностью полиции острова Бали пока не прокомментировал появившееся в сети видео.

Как сообщало ИА REGNUM, министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил, что президент все еще пытается вести переговоры с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском об инвестициях в Индонезию.