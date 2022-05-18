София, 18 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приняло постановление, предусматривающее отмену налога на добавленную стоимость (НДС) для хлеба и хлебобулочных изделий, а также производство и экспорт муки. Об этом 18 мая сообщает БНР.

Хлеб

Как отмечено в специальном заявлении болгарского Совета министров, указанные меры направлены на поддержку граждан в условиях беспрецедентного экономического кризиса в стране.

«Цель нововведения состоит в поддержке наиболее уязвимых слоев населения болгарского общества», — резюмировал премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Напомним, ранее из-за проблем финансирования отрасли в Болгарии закрылись сотни хлебозаводов. С 2021-го года цены на соответствующую продукцию выросли на 65%.