Оренбург, 18 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 17 мая, в ковидные центры поступили 26 пациентом. Предыдущий суточный показатель составлял 31, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 111 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 37 пациентов оценивается как тяжёлое. Двое находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 68 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 216 022 заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 43 случая.

В Оренбуржье по причине COVID — 19 скончался 3991 человек, в том числе один — 17 мая.