Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:58 — REGNUM Инфляция в еврозоне в апреле 2022 года стабильно оставалась на рекордно высоком уровне 7,4%, что было обусловлено ростом цен на топливо и продукты питания, заявило 18 мая статистическое агентство ЕС, как сообщает 18 мая Reuters.

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Инфляция резко возросла за последний год, сначала из-за нарушения поставок в результате пандемии, а затем из-за последствий военных действий на Украине, которые привели к росту цен на все от сырья до готовых промышленных товаров.

Давление на цены в настоящее время настолько велико, что даже базовая инфляция, которая отфильтровывает волатильные цены на продукты питания и топливо, значительно превышает целевой показатель Европейского центробанка в 2%, что указывает на риск закрепления высокого роста цен.

Инфляция без учета энергоносителей и продовольствия ускорилась до 3,9% в апреле с 3,2% в марте, сообщает Евростат.

Это расширение инфляции является основной причиной, по которой ЕЦБ почти наверняка поднимет процентные ставки в июле 2022 года.

ЕЦБ всё больше опасается, что повышение инфляции, считавшееся временным, сохранится надолго, и потребуются более жесткие монетарные меры, чтобы вернуть ее к уровню ниже 2%.

Европейская комиссия предварительно оценила рост цен в 2023 году на уровне 2,7%, предполагая, что инфляция будет значительно выше целевого показателя как минимум три года подряд.

Среди членов еврозоны апрельская инфляция была самой высокой в прибалтийских странах, причем в Эстонии она превысила 19%. Самые низкие показатели зарегистрированы во Франции и на Мальте — по 5,4%.

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