Душанбе, 18 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана вооружённые преступные группы в количестве около 200 человек напали на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения и перекрыли дорогу к пограничной комендатуре. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

«В результате нападения погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, снабжение бандитов оружием и боеприпасами организовано из-за границы. Власти объявили в регионе антитеррористическую операцию.

Сообщается, что силовики нейтрализовали восемь боевиков, а также 11 ранили. В ходе операции были задержаны более 70 бандитов.

Стоит отметить, что Горно-Бадахшанская автономная область является крупнейшим регионом Таджикистана. Она граничит с Афганистаном, Китаем и Киргизией. Ранее произошло вооружённое нападение на управление МВД в этой автономной области