Москва, , 15:54 — REGNUM На фоне санкций Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых особенностях бюджетной системы в 2022 году, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Федеральному казначейству передаются полномочия по ведению реестра мер государственной (муниципальной) поддержки в порядке, установленном правительством РФ, а также по ведению реестра инвестиционных проектов с государственной (муниципальной) поддержкой в форме инвестиционного налогового вычета в порядке, установленном им по согласованию с Минэкономразвития и Минфином.

Устанавливается, что в 2022 году оказание государственной гарантийной поддержки Российской Федерации, в том числе предоставление государственных гарантий, может осуществляться с превышением предусмотренных федеральным бюджетом на 2022−2024 годы показателей верхнего предела государственного внутреннего долга России по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации, верхнего предела государственного внешнего долга по государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте, а также верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации и верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации. Аналогичные нормы действовали в 2020 и 2021 годах.

С 600 тыс. рублей до 5 млн рублей увеличивается размер цены контрактов (договоров), определяющий обязательность применения по контракту (договору) казначейского сопровождения средств в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Для обеспечения возможности полноценной реализации правительством РФ права в 2022 году без внесения изменений в бюджетное законодательство направлять дополнительные нефтегазовые доходы на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга Российской Федерации, на исполнение публичных нормативных обязательств страны в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований, а также на иные цели, предусматривается возможность превышения общего объема расходов, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете, в случае использования дополнительных нефтегазовых доходов на вышеназванные цели.

На 2022 год продлевается возможность предоставления субсидий из бюджетов субъектов РФ федеральному бюджету путем приостановления действия положения Бюджетного кодекса РФ, согласно которому эти межбюджетные трансферты предоставляются в случаях, установленных федеральными законами.

На 2022 год приостанавливается действие положения Бюджетного кодекса РФ, согласно которому казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые юрлицам, индивидуальным предпринимателям, физлицам — производителям товаров, работ, услуг в рамках исполнения государственного оборонного заказа для обеспечения органов ФСБ средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом.

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