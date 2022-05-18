Владимир, 18 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18 мая выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 230 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 146 тыс. 560 пациентов, в том числе 51 — за последние сутки.

За весь период скончались 3457 человек. Подтвержден один новый летальный случай.