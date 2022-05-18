Москва, 18 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Странно, что американские фермеры сталкиваются с такими проблемами — ведь США довольно быстро после того, как санкции были введены, заявили о том, что российские удобрения под эти ограничения не попадут, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Шахурин.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

«Но сбой в поставках, тем не менее, видимо, возник. Это могло быть вызвано несколькими факторами.

Во-первых, в первый момент, когда ожидалось, что санкции будут носить тотальный характер, могли возникнуть сбои в логистических цепочках, приведшие, например, к задержке поставок российских удобрений по морским путям.

Тут, конечно, могли проявить себя и проблемы, связанные с нарушением транзита через Черное море и Европу.

Второй момент может быть связан с тем, что на фоне опасений дефицита и роста цен, часть участников рынка могли придержать товар, чтобы не прогадать и продать его потом на лучших условиях.

Ну и, наконец, в-третьих рост стоимости энергоносителей мог вызвать сокращение объемов производства и удорожанию логистики на Западе.

И если первый и второй факторы носят временный характер, то третий может стать долгосрочным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти могут привести к серьезным проблемам у американских фермеров.

Читайте также: Фермеров США предупредили о проблемах из-за дефицита удобрений из РФ