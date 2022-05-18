Лондон, , 15:55 — REGNUM Почти половина новых британских медсестер и акушерок приехали из-за рубежа, заявил в среду Совет по сестринскому делу и акушерству (NMC), сообщает 18 мая агентство France-Presse. Это вызывает обеспокоенность по поводу чрезмерной зависимости от иностранных работников.

Медсестра с больным COVID-19

Годовой отчет NMC показал, что 48% из 48 436 новых медсестер и акушерок приехали из-за рубежа, из них 66% — из Индии и с Филиппин. От общего числа они составляют 11%, то есть каждый девятый медработник младшего звена в Великобритании — иностранец.

«Эти специалисты вносят жизненно важный вклад в здоровье и благополучие нашей нации, — заявила исполнительный директор NMC Андреа Сатклифф. — Но мы не можем воспринимать их как должное. Два года назад, когда пандемия повлияла на глобальные перелеты, количество иностранных работников в нашем реестре резко упало».

Как и другие богатые страны, Великобритания имеет давнюю традицию найма персонала из развивающихся стран для удовлетворения потребностей своей системы здравоохранения.

Однако из-за пандемии COVID-19 и резкого сокращения числа медсестер из Восточной Европы вследствие Brexit нехватка персонала значительно возросла.

Общая численность медперсонала увеличилась до 758 300 человек, но также растет и число людей, покидающих свои места работы: 27 133 человека за последний год, что на 13 процентов больше, чем годом ранее, сообщает NMC. Среди причин ухода выход на пенсию и стресс на рабочем месте.

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