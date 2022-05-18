Таллин, , 15:49 — REGNUM

Инфляция Pixabay.com

Еще в начале 2022 года трудно было предположить, что рост цен в Эстонии и Европе окажется двузначным, однако теперь это реальность. Об этом доктор экономических наук Владимир Вайнгорт сообщил в интервью эстоснкому гостелеканалу ETV+.

Вайнгорт отметил, что сегодня наблюдается в экономике страны инфляционный взрыв, который оказался полной неожиданностью. «В январе я опубликовал прогноз, что в связи с завершением проблем с ковидом мы вплываем в тихую экономическую гавань, то есть вырисовывался вполне спокойный экономический год», — сообщил экономист.

Однако события на Украине вылились в желание стран Запада «наказать» Россию и это негативно отразилось на Эстонии: «Реакция на эти события в экономике выразилась в мощном намерении вытолкать одну из самых крупных мировых экономик за пределы глобализации и убрать ее из международного распределения труда. Чем это все закончится — сказать трудно, но пока все идет нервно и разновекторно».

Вайнгорт отметил, что Эстония совершенно неожиданно оказалась одной из наиболее страдающих сторон. Самая трагическая ситуация складывается в сельском хозяйстве и сельскохозяйственной обработке, добавил Вайнгорт.

«Сегодня стоимость зерна на мировых биржах выросла на 40%, а это, в свою очередь, тянет за собой повышение стоимости других продуктов, например мяса. Выигрывают те страны, которые могут себя обеспечить. А наша продуктовая корзина заполняется только импортными продуктами», — добавил он.

Вайнгорт подчеркнул, что многие важные факторы не зависят от внутренней экономической политики Эстонии, но государство могло снизить это напряжение путем целенаправленного сдерживания инфляции, что не было сделано: «Наши регулирующие структуры не пошли по тому пути, который выбрали многие другие государства, сняв остроту инфляционного давления».

Говоря о структуре доходов населения, Вайнгорт сказал, что почти треть населения может позволить себе лишь минимальное потребление: «Они минимизируют потребление — это словно торпеда, работающая на снижение экономической эффективности».

В апреле 2022 года инфляция в Эстонии показала рекордные показатели для стран еврозоны — 19%.