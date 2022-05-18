Калуга, , 16:03 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки было госпитализированы восемь ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 33 человек. Днём ранее, 17 мая, в регионе был зарегистрирован 31 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 666 человек, 100 433 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки госпитализированы пять ковид-пациентов